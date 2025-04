Moradores do Águas Virtuosas temem desapropriações de 59 áreas

"Fiquei abalada e já chorei muito. É o único bem que tenho e foi tudo conquistado ao longo de muitas gerações". Foi assim que a bióloga Ananda de Barros Barban, moradora do bairro Estância Balneária Águas Virtuosas há 5 anos, reagiu ao descobrir em um grupo de WhatsApp que pode perder a sua casa.

A Prefeitura de Bauru declarou no Diário Oficial do município publicado do dia 10 de outubro de 2024 que a residência dela e outras 58 estão em uma área de interesse público — primeiro passo para uma desapropriação.

O decreto assinado prefeita Suéllen Rosim faz parte de uma iniciativa relacionada à preservação ambiental, visto que cita o fato das propriedades situarem-se próximas a uma nascente na região. O texto também autoriza a invocação de caráter de urgência em processos judiciais e terão direito à indenização. O decreto entrou em vigor na data de publicação, mas ainda não houve nenhuma atualização.