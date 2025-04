Bauru: jovens são roubados e rastreio de celular leva até ladrão

Dois estudantes foram roubados por três homens que fizeram menção de estarem armados, na noite desta quarta-feira (16), quando seguiam a pé pela estrada municipal José Sandrin, nas imediações de uma praça de esportes na região do Jardim Marabá, em Bauru. A Polícia Militar (PM) chegou até os criminosos por meio da localização do aparelho celular de uma das vítimas. Dois conseguiram fugir, mas o terceiro foi detido e a maioria dos pertences roubados foi recuperada.

O fato ocorreu por volta das 22h. Segundo o boletim de ocorrência (BO), o trio abordou os estudantes, um homem de 22 anos e uma mulher de 19, anunciou o assalto e obrigou as vítimas a entregarem as mochilas, com celulares, tablet e notebook. Com base nas características dos autores e na localização do aparelho de um dos estudantes, os policiais militares avistaram os suspeitos em uma rua no bairro Tangarás.

Dois conseguiram fugir por uma área de mata, mas o terceiro, de 27 anos, foi detido, admitiu participação no roubo e revelou que ameaçou matar as vítimas com a faca que portava sob a camiseta. Com ele, foram encontrados as duas mochilas, notebook, tablet e um dos celulares. O segundo aparelho não foi localizado. O homem foi autuado em flagrante por roubo no plantão policial e permaneceu à disposição da Justiça. A faca usada no crime foi apreendida.