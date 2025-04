Caminhão de gado tomba e animais ficam à solta em Agudos; VÍDEO

Um caminhão que transportava gado tombou no canteiro central da rodovia Marechal Rondon (SP-300) nesta terça-feira (15). Vídeos que circulam nas redes sociais mostram os animais andando pela pista após o acidente. O caso aconteceu em Agudos (21 quilômetros de Bauru), no sentido Agudos-Bauru, km 327.

Além do gado correndo pela pista, um dos vídeos mostra que um animal ficou com a pata presa debaixo do caminhão e tenta escapar. Um homem, que parece ser o motorista do veículo, também aparece no vídeo. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, ninguém ficou ferido e não há informações sobre os animais.

A polícia informa ainda que os bois foram levados para uma propriedade rural.