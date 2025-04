Ladrões roubam carro em Piratininga e são presos em Bauru

A PM foi acionada e viaturas se dirigiram imediatamente a um local no bairro Santa Edwirges, onde criminosos costumam levar veículos furtados e roubados para desmanche, segundo a corporação. As viaturas interceptaram o trio dentro do carro, na quadra 14 da rua São Vicente, no Santa Edwirges.

Ainda de acordo com o histórico policial, os indiciados foram encaminhados ao Plantão Policial, onde as prisões em flagrante dos dois adultos foram ratificadas. Com um deles foi apreendido um cartão da vítima e a quantia de R$ 261 em dinheiro. O simulacro, uma arma de brinquedo, foi encontrado no assoalho do carro. O adolescente foi apreendido e encaminhado à Fundação Casa.