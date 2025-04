O Corpo de Bombeiros de Ibitinga (a 90 quilômetros de Bauru) resgatou, nesta terça-feira (15), uma cadela idosa da raça basset — também conhecida como “salsichinha” — que caiu em um poço com água no município. O local do resgate fica em uma área de plantação de milho, no bairro Jardim Tropical.

Como os tutores ainda não foram encontrados, a corporação pede que os responsáveis pela fêmea procurem a base do Corpo de Bombeiros.