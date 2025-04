Roda de samba é destaque em abril no Centro Max Feffer

O mês de abril inaugura a iniciativa 'Vertentes do samba', no Centro Max Feffer, em Pardinho (SP). Todo último sábado do mês o Max abrirá suas portas para uma vertente diferente do samba. A estreia será no dia 26 deste mês, a partir das 15h, com o projeto Mão no Samba, fundado por músicos de Botucatu em 2010. No repertório, o público irá encontrar músicas autorais e releituras das melhores canções da década de 1970 e 1980, proporcionando uma extraordinária viagem pelos subgêneros do samba. A entrada é gratuita e livre para todos os públicos. Em celebração ao Dia dos Povos Originários, no dia 23, uma quarta-feira, às 14h, haverá uma bate-papo com Cristino Wapichana, músico, compositor e escritor indígena premiado. O encontro terá duração de 60 minutos, contemplando uma breve conversa sobre os povos indígenas no Brasil, a importância do cuidado com a mãe-terra e a presença dos indígenas nas cidades, ocupando as mais diversas profissões como cidadãos brasileiros. O evento será na Biblioteca. Ao longo do mês, a Biblioteca Pública de Pardinho continuará com o Programa Contação de Histórias e Mediação de Leitura, oferecido às escolas de Educação Infantil e Ensino Fundamental I, além da comunidade. As contações são realizadas sempre às quartas-feiras, em dois horários: às 8h30 e às 13h30.

Até o dia 8 de junho, segue aberta a mostra "Museu Tião Carreiro apresenta: Inezita, a voz de nossa terra", em homenagem ao centenário de Inezita Barroso. A exposição convida os visitantes a um mergulho sensível no legado de Inezita, reunindo objetos, obras autorais e registros que revelam sua voz, sua história e sua paixão pela cultura brasileira. Para quem quiser conferir, as visitas acontecem de terça a domingo, das 10h às 18h, com entrada gratuita. A programação completa pode ser acessada nas redes do Centro Max Feffer (@centromaxfeffer). O Centro Max Feffer fica na Praça Ademir Rocha da Silva. Informações: (14) 9 9879-2760.