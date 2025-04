Iacanga completa 100 anos com bolo, esportes e shows musicais

A festa do centenário começou nesta segunda-feira (14), com desfile cívico sobre a história de Iacanga na rua Nove de Julho, shows de Felipe & Falcão e dos DJs Vovôs do Funk na Praça da Matriz, feira da economia criativa e distribuição de lanches, refrigerantes e bolo de aniversário para toda a população.

A agenda de aniversário segue no dia 19, com apresentações musicais na Praia das Palmeiras às 18h. No dia 20, na Estância Iacanga, as crianças do bairro poderão se divertir com brinquedos infláveis, pipoca, algodão doce e fruta com chocolate a partir das 16h. Já nos dias 26 e 27, a Praia das Palmeiras contará com tirolesa às 10h e música ao vivo a partir das 18h.

A prefeita de Iacanga, Fátima Pinheiro (Republicanos), ressalta a importância do centenário. "Completarmos 100 anos de emancipação político-administrativa é um marco histórico e significativo e me sinto abençoada por estar na administração de nossa querida cidade", declara. "Agradeço imensamente a toda nossa população e a todos que contribuíram para chegarmos até aqui".

A data também é destaca pelo presidente da Câmara, Carlos Francisco Abdala Junior (Republicanos), o Juninho Abdala. "Iacanga completa 100 anos de história, marcada pelo trabalho, pela união e pelo espírito de comunidade de sua população", pontua. "O centenário é um marco importante para valorizar o passado, reconhecer nossas conquistas e reafirmar o compromisso com um futuro ainda melhor para todos".