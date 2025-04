Pesquisa na FOB-USP convida crianças para tratamento de canal

A Disciplina de Odontopediatria da Faculdade de Odontologia de Bauru (FOB) da Universidade de São Paulo (USP), convida crianças para participarem de uma pesquisa de tratamento de canal em dente de leite.

Os pais ou responsáveis devem comparecer com as crianças, na Clínica de Odontopediatria da FOB-USP, neste dia 15 de abril (terça-feira) às 14h ou no dia 17 de abril (quinta-feira) às 8h30.

A pesquisa busca por crianças de ambos os sexos entre 3 e 9 anos de idade, que possuam pelo menos um dente decíduo (dente de leite) que tenha lesão de cárie profunda, e que necessita de tratamento endodôntico (tratamento de canal).