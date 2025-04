Bauru e o Plano de Arborização: uma necessidade urgente!

Por outro lado, vale registrar que merecem aplausos e elogios algumas iniciativas privadas isoladas para a preservação de nossos recursos hídricos com ações efetivas como o plantio de centenas arvores na região da nascente do Rio Batalha por voluntários e abnegados do Fórum Pro Batalha. Quanto as dezenas de arvores tombadas (no bom sentido!) por razões históricas (exceto a maravilhosa e bem exposta espécie de Copaíba da Getúlio Vargas) muito pouco se faz para conservá-las, sinalizá-las e pasmem para apenas conservá-las com podas e tratamento adequado. Em especial na principal praça da cidade, a Praça Rui Barbosa onde há diversas arvores quase centenárias é muito fácil constatar que faltam podas regulares, sinalizações adequadas para identificar e proteger as espécies raras e ações para conservar que as arvores que nossos antepassados plantaram na esperança de deixar para as gerações futuras uma Sem Limites com mais qualidade de vida.

Inúmeros estudos qualificados já apontaram uma correlação estatística muito forte entre a existência de uma arborização adequada e melhores índices de qualidade de vida e uma relação estatística inversa com as questões de violência e criminalidade.

Há inúmeros exemplos no Brasil em cidades como Goiânia, Maringá, Indaiatuba e outras que já se preocuparam há tempos com esta questão e que hoje já se beneficiam de ter um Plano de Arborização adequado e de desfrutar de uma cidade verde com um ar mais puro e agradável.