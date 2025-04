YVY reúne Home, Business e Mall e traz novidades a Bauru

O lançamento YVY traduz tudo o que há de moderno e atual no cenário da construção civil. Valorizando as raízes da cidade de Bauru, mas com o olhar voltado para o futuro, o novo empreendimento da Construtora Dinâmica une, de maneira exclusiva, os três principais pilares da atualidade, em um verdadeiro ecossistema.

Dividido em Home, Business e Mall, cada uma destas propostas possuem diferenciais que fazem do YVY o maior e mais completo empreendimento da cidade. O lançamento se deu em comemoração aos 25 anos de história e atuação da Construtora Dinâmica, empresa que nasceu, se consolidou e segue expandindo mercado na cidade de Bauru.

"A nossa cidade estava preparada e já aguardava por um empreendimento com esta configuração. O projeto inovador reúne moradia, trabalho, lazer, entretenimento e comércio em um único local, um ponto de equilíbrio entre as diversas atividades diárias", afirma Ricardo Aragão Rocha Faria, arquiteto e diretor da Construtora Dinâmica.

O YVY será o segundo empreendimento da Construtora Dinâmica na zona Sul de Bauru, seguido do Horizon Residencial. “Próximo à rodovia, restaurantes, supermercados, academias e centro médico, a localização valoriza o imóvel e, quando entregue, o empreendimento terá potencial para dinamizar toda a região”, esclarece Ricardo.

'Raízes'

O projeto visionário faz referência à essência brasileira. YVY, herança indígena, que do tupi-guarani significa "terra", refere-se também ao espaço onde a vida acontece, de maneira completa e equilibrada, tal como a proposta do lançamento.

Para James Santesso, engenheiro civil e diretor da Construtora Dinâmica, o desenvolvimento do projeto contou com uma intensa pesquisa de mercado nacional e internacional e uma análise dos diferenciais que já são encontrados nos grandes centros urbanos. "Os itens de instalação moderna que o YVY propõe são exclusivos aqui na cidade e estão presentes nos três conceitos, de acordo com a especificidade de cada um", explica.

YVY Business - Salas Comerciais

O YVY Business chega com inovações arquitetônicas e de infraestrutura para salas comerciais. O lançamento conta com Piso Elevado, Fachada Ventilada e Varanda Individual, itens que valorizam o empreendimento e trazem comodidade para empresas e negócios.

As salas comerciais são modulares, com espaços a partir de 30m², podendo alcançar até 475m². Há, ainda, a opção de Sala com Varanda Plus, de 46m².

YVY Home - Apartamento DUO

Um projeto totalmente versátil e atualizável, o YVY Home apresenta duas oportunidades em um único investimento com a chegada da Planta Duo à Bauru. O projeto possibilita a divisão de um apartamento em dois espaços e propõe diferentes usos, seja um studio para universitários ou, até mesmo, um espaço privativo para prestadores de serviços. O empreendimento conta com projetos de 60, 80 e 136m².

Vale destacar que a opção pela divisão do apartamento não acarreta na separação do documento de escritura e matrícula do imóvel.

YVY Mall - Conexão

O Mall estabelece um ponto de encontro dinâmico entre o YVY Home e o YVY Business. Com mais de 4000m², espaço de convívio e infraestrutura para auditório, academia e restaurante no rooftop com vista panorâmica da cidade, o YVY Mall dinamiza e movimenta a região, impulsionando negócios locais.

Serviço

O empreendimento ficará na rua Gabriel Cará Ruiz, 2-20, em frente ao empreendimento Horizon Residencial, zona Sul de Bauru. Já a Construtora Dinâmica está localizada na avenida Getúlio Vargas, 18-46, loja 2. Entre em contato pelo telefone (14) 3010-6150 ou pelo QR Code.

Sobre a Construtora Dinâmica

A Construtora Dinâmica é uma empresa com 25 anos de experiência no setor imobiliário. Especializada em incorporação e construção civil, soma em sua história 42 empreendimentos entregues, com cerca de 3 mil unidades vendidas: área que corresponde a mais de 300 mil metros quadrados construídos. Compromissada com a pontualidade na execução e conclusão dos empreendimentos, a Construtora é destaque no mercado bauruense, construindo lares, fortalecendo laços e realizando sonhos. Endereço: Avenida Getúlio Vargas, 18-46, loja 02. Telefone: (14) 3010-6150. Site: https://construtoradinamica.com.br. Facebook: construtoradinamicabauru. Instagram: @construtora_dinamica.