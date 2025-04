Mulher denuncia homem por importunação sexual dentro de coletivo

Pirajuí - Na madrugada desta quinta-feira (10), uma mulher denunciou um homem por importunação sexual dentro de um coletivo intermunicipal abordado em Pirajuí (58 quilômetros de Bauru). Segundo o relato dela, o autor aproveitou-se do momento em que estava dormindo, trocou de lugar no veículo e passou a acariciar suas partes íntimas após colocar a mão no interior do seu short, pela perna. O caso será investigado.

De acordo com o registro policial, ao acordar e notar o abuso sexual, a mulher, de 38 anos, se desvencilhou do agressor e, bastante nervosa e chorando, pediu a outro passageiro para que solicitasse ao marido dela, por telefone, o acionamento da Polícia Militar (PM).

Ainda segundo o registro policial, o motorista também fez contato com a PM informando que pararia em um posto de combustível em Bauru, mas seguiu viagem antes da chegada da equipe. O coletivo foi abordado logo depois, na base da Polícia Rodoviária de Pirajuí.