Matheus Ceará volta com 'Aquelas Piadas'

Fim de semana de espetáculos imperdíveis no Alameda Hall. No sábado (12), tem um super tributo com a banda "ABBA Majestät", que combina vocais impressionantes, com musicalidade ao vivo de alta qualidade e harmonias perfeitas recriadas, trajes autênticos e réplicas fiéis compõem mudanças de figurino hipnotizantes do ABBA. Entre os sucessos da noite estarão "Dancing Queens", "Mamma Mia", "I have a dream" e muitas outras canções que embalaram diversas gerações. Mas é bom garantir a presença pois os ingressos estão esgotando. E no domingo (13), o artista Matheus Ceará, um dos maiores nomes da comédia brasileira, fará uma apresentação imperdível no Alameda Hall. O show de stand-up intitulado "Aquelas Piadas" aborda temas comuns do dia a dia, com muitas piadas clássicas e histórias pra lá de engraçadas.

Serviço

Tributo ABBA, com a banda Majestät, neste sábado (12), a partir das 20h. Couvert artístico: R$ 44,90 (3.º lote), últimos ingressos. O show "Aquelas Piadas", com o humorista Matheus Ceará, será realizado neste domingo (13), às 18h30. Ingressos a partir de R$ 60,00. Levando 1 Kg de alimento não perecível todos pagam meia entrada. Ingressos no próprio Alameda ou no site ingressosalameda.com.br. Estacionamento gratuito. O Alameda Rodoserv Center fica na rua Luiz Levorato, 1-55 (altura do quilômetro 335 da Rodovia Marechal Rondon). Mais informações pelo telefone (14) 3321-5000.