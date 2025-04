Com porrete, empresário impede fuga de ladrão até chegada da PM

Um empresário de 45 anos flagrou um furto em uma construção e precisou usar um porrete para intimidar e impedir a fuga do autor enquanto ligava para o 190 da Polícia Militar. O caso ocorreu nesta terça-feira (8), no Santa Edwirges, em Bauru. O suspeito, um jovem de 18 anos, foi encontrado dentro da obra com materiais separados prontos para serem subtraídos. Enquanto aguardava a chegada na viatura, contido em uma das salas da construção, ele admitiu já ter furtado objetos do local anteriormente.

De acordo com o empresário, que é o responsável pela construção, as obras já haviam gerado diversos prejuízos, justamente por conta dos furtos. No último caso, os funcionários haviam instalado janelas na sexta-feira (4) e na segunda-feira (7), os objetos já não estavam lá. A obra já está fechada com portão e muro.

Nesta terça-feira, às 17h30, o construtor foi fazer uma reunião com o proprietário da casa para ajustar os detalhes finais da obra. No entanto, ao chegar no local, encontrou o jovem dormindo dentro da construção.