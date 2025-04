Musical inédito em Bauru traz personagens clássicos da Disney

Com personagens clássicos, o espetáculo inédito "Sonhando com o Mickey" desembarca em Bauru no próximo sábado (12), às 18h, no Garden Eventos (antigo Sagae). Para encantar crianças e adultos, o musical licenciado pela Disney contará com projeções e efeitos especiais. A expectativa é que os presentes vivenciem um mundo de sonhos e fantasias.

De acordo com o organizador do evento em Bauru, Bruno Rondon, o grupo está em turnê pelas principais cidades do Brasil. "É a primeira vez que trazemos o musical para Bauru. Os atores vêm de todo lugar do País", destaca.

Serviço

O musical "Sonhando com o Mickey" será no próximo sábado (12), às 18h, no Garden Eventos (antiga Sagae Eventos), localizada na rua Quatro, 4-25, Jardim Santos Dumont.