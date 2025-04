1ª Edição do 'Tributo Amigos' no Alameda Hall em Bauru; FOTOS

Na noite de sábado (5), foi realizada no Alameda Hall a primeira edição do "Tributo Amigos". O evento contou com a participação das duplas de Bauru Gutto Vianni & Cristiano e Pedro Henrique & Davi, além do cantor Luciano Moraes e Ricardo Matsutane, que também subiram ao palco em uma noite inesquecível para o público presente.

A ideia foi trazer algo diferente para os amantes do sertanejo "raiz" e também para o público mais jovem. Gutto, da dupla com Cristiano, disse que ficou surpreso com a repercussão e a adesão à proposta. "Foi um evento que a gente criou em conjunto com a CRP e o Alameda. Semana passada, a quantidade de mesas já estava esgotando e tivemos de abrir extra. Foi top demais", garante

Já o cantor Ricardo Matsutane ressaltou a adrenalina que ele sentiu. "Coração acelerado de estar com essa galera de amigos e casa cheia, né? E ainda resgatar o sertanejo. Fazer esse tributo é resgatar músicas da nossa infância", reitera.

A dupla Pedro Henrique & Davi enfatizou a gratidão em participar desta primeira edição. "Vamos pra cima, que hoje a gente vai fazer história. Para nós, é um privilégio", afirmou.

O evento foi uma realização da CRP Produções em parceria com o Alameda Rodoserv.