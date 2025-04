Plenário da Câmara rejeita arquivamento de CP contra Borgo

Por 11 votos a 8, o plenário da Câmara Municipal de Bauru rejeitou na tarde desta segunda-feira (7) o arquivamento da denúncia de quebra de decoro parlamentar contra o vereador Eduardo Borgo (Novo) sugerido pela Comissão Processante (CP) instaurada para apurar a conduta do parlamentar.

Na semana passada, por 2 votos (Estela Almagro e Marcelo Afonso) a 1 (Julio Cesar), a Comissão Processante (CP) decidiu pelo arquivamento da denúncia por falta de provas, links corrompidos, entre outros itens elencados para tal decisão. Como a decisão final é do plenário, a CP seguirá aberta.

A CP foi instaurada a partir de uma representação da advogada Mariana Zwicker, para quem Borgo quebrou o decoro parlamentar ao proferir palavras de baixo calão contra um munícipe, que gravou a cena. Os documentos anexados na peça estavam todos corrompidos, segundo a CP. Dois links que constavam do documento também não abriam. Na sessão que ocorre na tarde desta segunda, pelo menos dois vereadores, ao votarem pela manutenção do processo, disseram ter aberto o link com o respectivo vídeo. Um deles foi o relator do caso na CP, Julio Cesar.