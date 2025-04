Filha acusa o pai de ameaçá-la de morte em Bauru

Uma mulher de 20 anos registrou boletim de ocorrência (BO) contra o próprio pai, de 50 anos, onde o acusa de ameaçá-la de morte, na última quarta-feira (2), à noite, na casa da família, no bairro Vargem Limpa, em Bauru.

A vítima alega que estava na residência brincando com a sua filha, quando o pai chegou alcoolizado, segundo o registro do BO. O genitor não gostou do modo como a filha estava tratando a neta e iniciou uma discussão.

A filha contou no BO que se trancou em seu quarto, mas o pai começou a esmurrar a porta e a ameaçá-la de morte, dizendo que bateria nela até que morresse, sendo contido pela esposa e por outra filha.