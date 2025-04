Após briga, mulher golpeia companheiro com faca em Lucianópolis

Após ser empurrada pelo companheiro de 31 anos, uma mulher de 26 o atingiu com uma faca, durante uma discussão, na madrugada deste sábado (5), em Lucianópolis (a 50 quilômetros de Bauru). O golpe acertou o pulso dele, que procurou a unidade de saúde da cidade.

Depois do socorro, o casal que está junto há nove meses foi levado ao plantão policial, na companhia da irmã dela, que chegou recentemente à cidade para morar com eles e presenciou a briga. De acordo com o boletim de ocorrência (BO), os três tinham voltando de um bar antes do conflito.

Consta do documento que, já em casa, a mulher disse ao companheiro que ele era um estorvo e não servia para nada. Então, sem a intenção de agredi-la, a empurrou, narrou ele na delegacia. A mulher, por sua vez, pegou uma faca e o feriu. O caso foi registrado como injúria, lesão corporal, violência doméstica e ameaça. A vaca foi apreendida.