Projeto de samba leva show à Praça da Paz neste domingo

Neste domingo (6), o projeto "Samba na Praça" desembarca na Praça da Paz, a partir das 18h30, em um show gratuito e com as mais tradicionais canções de artistas como Zeca Pagodinho, Arlindo Cruz, Beth Carvalho, Fundo de Quintal e muitos outros, além de músicas autorais e de compositores de Bauru. A apresentação será realizada pelo grupo "Sambadores", formado pelos músicos Anderson Vianna (violonista), Anderson de Paula (cavaco e voz), Anderson Silveira (pandeiro e voz) e Eduardo Moraes (percussão e voz). O evento terá abertura do já tradicional "CamJazz", tocando o melhor da música brasileira.

O projeto "Samba na Praça", criado pelo grupo Sambadores, nasceu com o objetivo de possibilitar o acesso a canções brasileiras de grandes compositores para a população das periferias, além de apresentar produções culturais próprias. O grupo está na ativa desde 2018 e tem marcado presença no cenário musical de Bauru e região, apresentando um rico repertório que celebra as raízes do samba brasileiro. Sua formação conta com talentosos músicos que levam o público a uma experiência contagiante das tradicionais rodas de samba do País. O "Samba na Praça" terá mais 1 edição, no próximo dia 13, às 19h, na Praça da Hípica.

Já o CamJazz é tradicional na cidade e leva o melhor da música brasileira instrumental para as ruas de Bauru desde 2021. A iniciativa oferece a oportunidade de músicos participarem dando algumas "canjas" durante a apresentação. O projeto "Samba na Praça" têm apoio cultural do Ponto de Cultura, "CamJazz na Rua" e Secretaria de Cultura de Bauru, por meio da Lei Paulo Gustavo Municipal.

Serviço