Até que horas pode tomar café antes de dormir?

Beber café traz benefícios à saúde, mas também prejudica o sono. Como mostrou reportagem do jornal El Tiempo, um estudo do Centro de Pesquisa de Distúrbios do Sono do Hospital Henry Ford, nos EUA, aponta que o horário em que você toma o último cafezinho pode afetar seu descanso.

Segundo a pesquisa, beber café perto da hora de ir dormir afeta a qualidade do sono, porque a cafeína bloqueia a adenosina, substância que promove o descanso e que normalmente se acumula naturalmente ao longo do dia. O estudo concluiu que a última xícara deve ser ingerida até seis horas antes de dormir, tempo suficiente para a cafeína sair do organismo. Mesmo sem sentir seus efeitos, ela pode comprometer a qualidade do sono e, por consequência, a recuperação do corpo.

Especialistas também recomendam que consumir café no início do dia é a melhor opção para potencializar seus benefícios. Um estudo publicado no European Heart Journal mostrou que o hábito de tomá-lo pela manhã, em vez de mais tarde, pode estar associado a um menor risco de morte prematura.