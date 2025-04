Frutas e hortaliças: 5 porções diárias

Mau hálito

Cabelo ralo

Imunidade baixa

Constipação

Baixa energia/cansaço

Diarreia

Apatia ou irritabilidade

Falta de apetite

Bons conselhos

1) "Descasque mais, desembale menos"

A qualidade do que comemos também influencia diretamente na prevenção de doenças, de acordo com a nutricionista do HU-UFJF/EBSERH Fabiana Ghetti. Por isso, ela garante que a base da alimentação saudável é descascar mais e desembalar menos. "Quanto mais aditivos químicos houver no processamento do alimento, mais eles podem causar, a longo prazo, problemas para a saúde. A alimentação saudável se baseia no consumo de produtos mais naturais", defende.

Nesse sentido, a profissional recomenda abandonar o consumo de alimentos industrializados.