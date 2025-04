Rede social para pacientes graves tem conselhos e aulas

O ano era 2016. A professora de educação infantil Fernanda Pires, após alguns exames, foi diagnosticada com câncer de mama. Na sequência, mastectomia, quimioterapia, radioterapia e um punhado de incertezas. Em um de seus acompanhamentos semestrais, em 2019, foi encontrada metástase no pulmão; depois, no osso esterno (que fica bem no meio do peito, entre as costelas).

"Foi como se abrisse um buraco no chão. Eu conhecia a doença, mas nunca tive contato próximo com pessoas que tivessem um diagnóstico como esse. Então eu fiquei muito assustada. Eu achei que ali era o meu final de vida", conta Fernanda, hoje com 49 anos.

"Com o tempo, eu fui conhecendo outras pacientes, principalmente metastáticas, que mostravam que a vida ia além do diagnóstico. Então, com o tempo, aquele medo inicial foi diminuindo."