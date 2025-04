Laranja reduz risco de depressão

O risco de desenvolver depressão é 20% menor para quem come pelo menos uma laranja por dia, de acordo com evidências publicadas pela revista Microbiome, uma das mais renomadas do mundo científico. O estudo, encabeçado por pesquisadores da Universidade de Harvard, nos EUA, descobriu que bactéria está por trás de tal efeito.

Segundo os cientistas, os cítricos estimulam o desenvolvimento da Faecalibacterium prausnitzii (F. prausnitzii), bactéria encontrada no intestino humano, para influenciar a produção de serotonina ("neurotransmissor do humor") e dopamina ("hormônio do prazer").

Para a pesquisa, foram analisados dados de mais de cem mil mulheres que fazem parte do estudo "Nurses' Health Study II". Os cientistas buscavam sinais de que enfermeiras que comiam muitas frutas cítricas tinham taxas mais baixas de depressão futura do que aquelas que não comiam.