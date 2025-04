Hora de refrigerar os alimentos

Nutricionista e autora do livro "Dime qué comes y te diré qué bacterias tienes" ("Diga-me o que comes e te direi que bactéria tens", em tradução livre), Blanca García Orea explicou ao El Tiempo qual deve ser a durabilidade de certos itens na geladeira para evitar a proliferação de bactérias.

Ela apontou que isso depende se os alimentos são ou não considerados de alto risco, que são aqueles que reúnem condições ideais para o crescimento de microrganismos (como pH neutro, umidade e nutrientes ricos em proteínas ou amido): "Além disso, se esses alimentos não forem mantidos sob controle de temperatura e/ou prazo de validade, podem produzir toxinas que causam intoxicação."

Não devem ficar mais de dois dias na geladeira