Sesi Bauru recebe Praia Clube em 1° confronto das quartas

Na última rodada do returno, as duas equipes foram superadas em clássicos estaduais. O Sesi Bauru sofreu derrota de 3 sets a 1 para o Vôlei Renata fora de casa, enquanto o Praia Clube perdeu para o Itambé Minas em 3 sets a 0.

A equipe de Bauru chega no mata-mata com a quarta melhor campanha (45 pontos em 13 vitórias e nove derrotas), após conseguir nove vitórias nos 11 jogos disputados no returno da liga nacional. O Praia Clube vem logo atrás, com a quinta melhor campanha (41 pontos, em 13 vitórias e nove derrotas). Sendo mais bem colocado, o Sesi Bauru tem a vantagem de decidir em casa, no caso de empate na série.

A entrada para o primeiro confronto entre o time paulista e a equipe mineira é totalmente gratuita, sendo necessário reservar o ingresso pelo sistema Meu Sesi. A reserva de ingressos já está liberada neste link.

Nos números, Darlan chega como líder absoluto em pontos totais e pontos de saque. São 520 pontos anotados pelo, com 100 a mais que o segundo colocado. Nos saques, são 52 pontos de ace, 24 a mais que o segundo colocado. Já Thiery é o líder do Sesi Bauru em bloqueios, com 36 pontos no fundamento.

Retrospecto

O duelo entre Sesi Bauru e Praia Clube tem histórico de equilíbrio desde a temporada 2022/2023 da Superliga, quando o projeto mineiro se classificou para a elite do vôlei nacional. Incluindo os dois jogos da temporada atual, são nove encontros, com cinco vitórias do Sesi Bauru e quatro do Praia Clube.