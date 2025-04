Ladrão furta fios de eletricidade de sorveteria em Bauru

Um homem de 45 anos foi preso em flagrante por furto de 30 metros de fios de eletricidade, bocais e lâmpadas de uma sorveteria, na região central de Bauru, na madrugada deste sábado (5).

Acionados pelo Copom (190), os policiais militares localizaram um homem com as características registradas pelas câmeras de segurança, em atitude suspeita, na rua 13 de Maio, cerca de 150 metros do local do furto, em posse do material descrito pelo proprietário do estabelecimento.

Ambas as partes foram encaminhadas ao Plantão Policial, onde o suspeito ficou à disposição da Justiça e seria submetido à audiência de custódia.