Ladrões furtam e colocam fogo em casa na região

Uma casa ficou destruída depois de ser furtada e incendiada, na tarde de sexta-feira (4), em Jaú (54 quilômetros de Bauru). No momento, não tinha ninguém no imóvel. Os ladrões furtaram diversos bens, como um aparelho de televisão, duas caixas de som, mochilas e outros pertences pessoais. Antes de deixarem o local, eles atearam fogo na residência. As chamas foram controladas pelo Corpo de Bombeiros.

A Polícia Militar foi acionada via Copom para atendimento de ocorrência de furto à residência, seguida de incêndio criminoso, na rua Antônio Turatti, no bairro Cidade Alta. Segundo o boletim de ocorrência (BO), dois indivíduos escalaram o muro lateral da residência e adentraram o imóvel. Após arrombarem o portão da garagem, cometeram o furto.

Os autores fugiram, mas antes atearam fogo à residência, destruindo móveis e pertences da família, de acordo com o registro policial. As chamas consumiram todos os cômodos da casa. Imagens de câmeras de monitoramento de residências vizinhas registraram a movimentação dos suspeitos.