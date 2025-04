Suspense marca o romance 'O Sol da Verdade'

O processo de preparativos e psicografia do livro será apresentado por Mônica durante as palestras de lançamento e sessões de autógrafos de "O Sol da Verdade - Um Romance no Tempo de Jan Hus", agendada para os dias 7, 9, 10 e 13 de abril, na sede do Centro Espírita Amor e Caridade (CEAC), com entrada gratuita.

O livro poderá ser adquirido na Livraria do CEAC, que funciona na sede do CEAC e atende pelo Whatsapp (14) 99164-6875.

Os valores arrecadados com as vendas serão revertidos para o CEAC, entidade assistencial filantrópica sediada na cidade de Bauru - SP, fundada em 1919, e que atende diariamente 1.020 famílias em situação de vulnerabilidade social em seus núcleos de assistência social.