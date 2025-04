Caricaturista Greifo expõe HQs e outras artes no câmpus da USP

O ilustrador, quadrinista, caricaturista e pintor desenhista Greifo expõe suas obras no Centro Cultural do câmpus USP de Bauru. A Mostra de Arte de Greifo: "Uma experiência em seu mundo de HQs, artes e muitas faces" acontece entre a próxima quinta-feira (3) e o dia 30 de abril de 2025.



O artista trafega com sua obra do terror ao mundo lúdico infantil com o mesmo talento. A visitação é gratuita, de segunda a sexta-feira, no horário das 8h às 17 horas. A mostra tem a curadoria de Amanda Helena Gimeno e Ana Maria Barbosa Machado.

HISTÓRICO

Nascido em Bandeirantes, Greifo aprimorou seu talento com o mestre Aucione Torres, professor que o indicou para trabalhar profissionalmente em 1988, no Jornal da Cidade.

Por quase duas décadas, ele ilustrou o JC Criança, além de vários outros cadernos temáticos do periódico. Nessa mesma época, como freelancer, fez ilustrou capas de cadernos no estúdio SP Design e se aventurou no mundo dos desenhos animados, sua segunda paixão no campo dos desenhos. Da mesma forma, fez ilustrações para livros de ficção científica Perry Rhodan pela Editora SSPG, por exemplo.



No campo da HQ, criou DUDU, DEEP e, em parceria com Claudinei Muniz, OS MANOS VIKINGS publicado ainda no JC Criança. Atualmente, produz HQs de terror e ficção, para o estúdio Collab Nucleart, do ilustrador Roni e Heróis Regionais para o estúdio Gonçalez.



Os retratos em grafite são também sua marca. Por meio delas, perpetua rostos anônimos, além de figuras públicas mundiais. @greifoilustracoes



O Centro Cultural do câmpus USP de Bauru localiza-se na Alameda Octávio Pinheiro Brisolla, 9-75, Vila Universitária, Bauru, SP. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail centrocultural@usp.br ou telefone 14 3235-8394.