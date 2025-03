Jaú recebe 42 prefeituras para encontro do Tribunal de Contas

Jaú (47 quilômetros de Bauru) recebe nesta sexta-feira (28) lideranças de 42 prefeituras jurisdicionadas que integram a região administrativa de Bauru para o encontro anual do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP). Essa é mais uma etapa do Ciclo de Debates com agentes políticos e dirigentes municipais.



O evento tem como objetivos esclarecer dúvidas sobre a gestão pública e difundir boas práticas administrativas. Ele será realizado às 10h no Anfiteatro da Universidade do Oeste Paulista (Unoeste) de Jaú, na Avenida Antônio de Almeida Pacheco, 2945.



A previsão é que reúna cerca de 500 representantes, entre prefeitos, presidentes de câmara e servidores públicos. Também contará com a presença da Procuradora-Geral do Ministério Público de Contas (MPC) e outras autoridades da sede do TCE-SP.



Na quinta-feira (27) está previsto um encontro semelhante na região de Marília, que será em Garça, às 14h no Teatro Miguel Mônico. Nesta data, 41 municípios se reunirão. Ao todo, serão 83 municípios presentes nos dois eventos.



O foco do Tribunal, de acordo o diretor regional do TCE-SP, José Paulo Nardone, é orientar os jurisdicionados em suas maiores dificuldades.



"Antes dessa nova edição do Ciclo, abrimos aos órgãos jurisdicionados a possibilidade de enviarem questões, dúvidas, dificuldades que pudessem ser tratadas durante o evento e assim as nossas apresentações vão em direção àquilo que os nossos jurisdicionados precisam", complementa.