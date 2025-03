Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa foi aberta

A Prefeitura de Bauru, através da Secretaria de Assistência Social, e o Conselho Municipal da Pessoa Idosa (Comupi) realizaram a abertura oficial da 9ª Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, no auditório João Paulo II, no Unisagrado, nesta quarta-feira (26). O tema da Conferência é 'Envelhecimento Multicultural e Democracia: Urgência por Equidade, Direitos e Participação'. A Conferência tem o apoio do Programa Capacita - Casa do Garoto e do Unisagrado.



Neste primeiro dia, a abertura oficial contou com as presenças da secretária de Assistência Social, Lúcia Rosim, da presidente do Comupi, Maria Aparecida Santos Habkost, e do vereador André Maldonado. Também foi realizada uma apresentação do grupo musical da Universidade Aberta da Terceira Idade (UATI) do Unisagrado, e a palestra magna.



A Conferência segue nesta quinta-feira (27). As atividades terão início às 8h30, e serão realizados grupos de trabalho conforme os cinco eixos temáticos orientadores, para discussão, elaboração, votação e priorização das propostas, e eleição dos delegados para representarem o município na Conferência Estadual da Pessoa Idosa, em agosto, em São Paulo. A Conferência Nacional está prevista para acontecer em novembro, em Brasília, com a participação dos delegados eleitos nos estados.



A Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa tem como finalidade conferir e avaliar o que está sendo realizado, propor novas ações para o município, estado e União, contribuindo para o avanço no atendimento das demandas e necessidades das pessoas idosas.