PF prende provem em Itaí ao receber encomenda de notas falsas

A Polícia Federal (PF) prendeu em flagrante, nesta terça-feira (25), um jovem no momento em que recebia uma encomenda postal contendo cédulas com indícios de falsificação. A ação ocorreu durante fiscalização conjunta com os Correios, na cidade de Itaí (160 quilômetros de Bauru).



Segundo a PF, o destinatário das notas foi indiciado pelo crime de moeda falsa. Foram apreendidas 13 cédulas falsas de R$ 100 e 42 cédulas falsas de R$ 20, totalizando R$ 2.140. O material será encaminhado para análise pericial da Polícia Federal em Bauru.



O responsável poderá responder pelo crime de falsificação de moeda.