Outono começa com queda na temperatura em Bauru 

Os termômetros já registraram queda na temperatura, especialmente pela manhã, nos primeiros dias do outono, em Bauru. Os munícipes que saem logo cedo às ruas precisaram tirar os casacos dos armários, diante de uma mínima de 16,4 graus, registrada às 6h30 desta sexta-feira (21), pelo Centro de Meteorologia de Bauru (IPMet). Foi a menor temperatura de março. A máxima, no entanto, deverá ficar na casa dos 33.



Segundo o IPMet, o céu ficará parcialmente nublado, de forma mais acentuada no período da tarde, com possibilidade de pancadas de chuva isoladas em algumas áreas do estado de São Paulo, neste sábado e domingo.



A instabilidade avança para segunda-feira (24), quando haverá aumento da nebulosidade e ocorrência de chuvas isoladas, ocasionalmente fortes, devido à intensificação de um sistema de baixa pressão no continente.

Lagoa

A queda na temperatura contribui com o nível de água da lagoa de captação do Rio Batalha. Isso porque o consumo de água diminui em dias menos quentes. Nesta sexta-feira (21), a régua mede 3,19 metros, praticamente o volume ideal, de 3,20, para abastecer os 100 mil munícipes que dependem do manancial.

Leia também:

Outono em Bauru deve ser mais seco e quente em 2025