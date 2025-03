Doador de sangue salva 2 milhões de bebês

A imprensa nacional e internacional praticamente ignorou a morte do australiano James Harrison, que doou sangue mais de mil vezes. Esse generoso procedimento salvou a vida de pelo menos 2 milhões de bebês. Ele tinha um tipo de sangue raro.



Em termos de Bauru, estudantes universitários, calouros e veteranos, no início do ano letivo, promovem e participam de eventos filantrópicos. Poderiam incluir, salvo engano, a doação de sangue. Aliás, poderiam participar militares, Tiro de Guerra, Lions, Rotaris, maçonaria e afins.



Essas campanhas deveriam se repetir durante todo o ano.