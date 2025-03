Prefeitura de Bauru anuncia nova secretária do Meio Ambiente

A nova secretária do Meio Ambiente de Bauru (Semma) de Bauru é Cilene Chabuh Bordezan, que assumirá o posto no dia 31 de março. Ele já esteve em reunião do secretariado com a prefeita Suéllen Rosim (PSD), na manhã desta segunda-feira (17).



Cilene é engenheira química e arquiteta. Tem MBA em Matriz Energética, experiência de 21 anos em multinacional do setor petroquímico e foi secretária de Planejamento e Meio Ambiente de Sorocaba. Atualmente, é diretora técnica da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação, função que deixará no final deste mês para assumir a Semma em Bauru.

Até o dia 30 de março, a Semma vai seguir com o secretário interino Sidnei Rodrigues, que fará o processo de transição com a nova titular.