Acusado por estelionato, Rodrigo Veríssimo de Souza Melo foi preso anteontem à noite em Bauru. Ele é suspeito de apresentar-se como jogador de futebol profissional para praticar golpes. No final da semana passada, tentou comprar uma Hilux avaliada em R$ 98 mil. Para tanto, procurou um estabelecimento de compra e venda de automóveis na cidade.

No local, informou ao comerciante André Luiz Francisco, 31 anos, que havia jogado no Palmeiras e no Botafogo do Rio de Janeiro. Disse que tinham um amigo em comum, um ex-jogador de futebol morador em Bauru. Para não deixar dúvidas, pela Internet, Rodrigo teria confirmado que era quem dizia ser. Após um longo bate-papo, mostrou o interesse em comprar a caminhonete. O acusado por estelionato ainda convidou Francisco a acompanhá-lo até a casa do ex-jogador.

Mas ao chegarem no endereço, não o encontraram. Como Rodrigo soube conduzi-lo exatamente até a casa do ex-jogador, Francisco não desconfiou de nada. Aceitou dois cheques de Rodrigo, que estavam no nome de uma terceira pessoa. O restante seria pago em dinheiro, anteontem. Deveriam retirá-lo em espécie, na Capital.