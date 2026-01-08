Acusado por estelionato, Rodrigo Veríssimo de Souza Melo foi preso anteontem à noite em Bauru. Ele é suspeito de apresentar-se como jogador de futebol profissional para praticar golpes. No final da semana passada, tentou comprar uma Hilux avaliada em R$ 98 mil. Para tanto, procurou um estabelecimento de compra e venda de automóveis na cidade.
No local, informou ao comerciante André Luiz Francisco, 31 anos, que havia jogado no Palmeiras e no Botafogo do Rio de Janeiro. Disse que tinham um amigo em comum, um ex-jogador de futebol morador em Bauru. Para não deixar dúvidas, pela Internet, Rodrigo teria confirmado que era quem dizia ser. Após um longo bate-papo, mostrou o interesse em comprar a caminhonete. O acusado por estelionato ainda convidou Francisco a acompanhá-lo até a casa do ex-jogador.
Mas ao chegarem no endereço, não o encontraram. Como Rodrigo soube conduzi-lo exatamente até a casa do ex-jogador, Francisco não desconfiou de nada. Aceitou dois cheques de Rodrigo, que estavam no nome de uma terceira pessoa. O restante seria pago em dinheiro, anteontem. Deveriam retirá-lo em espécie, na Capital.
Como o comerciante estava convencido da história, inclusive que Rodrigo estava prestes a ser contratado pelo América de São José do Rio Preto, entregou a Hilux. No final de semana, tentou falar com ele, em vão. Anteontem, Rodrigo esteve na casa do comerciante. Pediu desculpas, mas informou que não poderiam ir a São Paulo porque o dinheiro não foi liberado.
Foi então que o comerciante começou a desconfiar. Recuperou a caminhonete e disse que a entregaria assim que conseguisse o dinheiro. A negociação voltou à estaca zero, mas Francisco conseguiu contato com o ex-jogador. Ele ficou indignado com a história. Disse que não era a primeira vez que Rodrigo usava seu nome para praticar golpes. Para encontrá-lo novamente, o comerciante teve a idéia de ligar para a namorada do falso jogador.
Ao fazer contato e contar para a moça o acontecido, ela informou que já estava desconfiada. Rodrigo havia mentido para ela em outras ocasiões. A namorada marcou um encontro com Rodrigo, onde que o comerciante compareceu e acionou a Polícia Militar. Todos foram conduzidos ao plantão policial para contatar eventuais vítimas do acusado. Uma delas disse que veio de São Paulo com Rodrigo. Emprestou cheques a ele para, em troca, encaixar o filho num grande time.