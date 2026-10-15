Uma mulher de 36 anos e seus dois filhos, de 1 e 12 anos, ficaram feridos depois que o carro em que estavam bateu contra uma árvore na manhã desta quinta-feira (15), no Residencial Moimas, em Birigui.



Segundo informações apuradas pela Folha da Região, a Polícia Militar foi acionada para atender à ocorrência. A motorista relatou aos policiais que o veículo apresentou uma falha mecânica enquanto trafegava pela via, fazendo com que ela perdesse o controle da direção e atingisse uma árvore.

Com o impacto, a mulher sofreu sangramento intenso no nariz, com suspeita de fratura. As duas crianças tiveram escoriações leves pelo corpo, conforme as informações iniciais.

Equipes de resgate foram mobilizadas e encaminharam as três vítimas ao Pronto-Socorro Municipal de Birigui, onde receberam atendimento médico.