Um morador de Guapiaçu, a aproximadamente 140 km de Araçaruba, recebeu uma notificação de trânsito por uma infração inusitada: conduzir uma motocicleta sem cinto de segurança. Após a repercussão do caso nas redes sociais, a Prefeitura de Valinhos informou que a autuação foi cancelada por uma falha no sistema.
Segundo o proprietário da moto, afirma que não esteve em Valinhos, cidade onde a infração teria sido registrada em 3 de outubro, na Rua Campos Salles.
Segundo a notificação recebida pelo motociclista, a irregularidade teria sido cometida no município da região de Campinas. O caso chamou a atenção pela natureza da infração, já que motocicletas não exigem o uso de cinto de segurança.
Prefeitura identificou inconsistência
Em posicionamento divulgado após a circulação de um vídeo sobre o caso, a administração municipal informou que a multa já havia sido cancelada.
De acordo com a Prefeitura, houve uma inconsistência na identificação da placa durante o preenchimento ou a digitação das informações, fazendo com que a autuação fosse vinculada indevidamente à motocicleta do morador de Guapiaçu.
O episódio evidencia a importância de conferir os dados de uma notificação de trânsito e procurar o órgão responsável quando houver divergências.
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