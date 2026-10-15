Um morador de Guapiaçu, a aproximadamente 140 km de Araçaruba, recebeu uma notificação de trânsito por uma infração inusitada: conduzir uma motocicleta sem cinto de segurança. Após a repercussão do caso nas redes sociais, a Prefeitura de Valinhos informou que a autuação foi cancelada por uma falha no sistema.

Segundo o proprietário da moto, afirma que não esteve em Valinhos, cidade onde a infração teria sido registrada em 3 de outubro, na Rua Campos Salles.

Segundo a notificação recebida pelo motociclista, a irregularidade teria sido cometida no município da região de Campinas. O caso chamou a atenção pela natureza da infração, já que motocicletas não exigem o uso de cinto de segurança.

Prefeitura identificou inconsistência