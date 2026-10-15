15 de outubro de 2026
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INUSITADO

Morador da região recebe multa por não usar cinto em moto

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Redes sociais
Morador de Guapiaçu diz que nunca esteve em Valinhos, onde a infração teria ocorrido.
Morador de Guapiaçu diz que nunca esteve em Valinhos, onde a infração teria ocorrido.

Um morador de Guapiaçu, a aproximadamente 140 km de Araçaruba, recebeu uma notificação de trânsito por uma infração inusitada: conduzir uma motocicleta sem cinto de segurança. Após a repercussão do caso nas redes sociais, a Prefeitura de Valinhos informou que a autuação foi cancelada por uma falha no sistema.

Segundo o proprietário da moto, afirma que não esteve em Valinhos, cidade onde a infração teria sido registrada em 3 de outubro, na Rua Campos Salles.

Segundo a notificação recebida pelo motociclista, a irregularidade teria sido cometida no município da região de Campinas. O caso chamou a atenção pela natureza da infração, já que motocicletas não exigem o uso de cinto de segurança.

Prefeitura identificou inconsistência

Em posicionamento divulgado após a circulação de um vídeo sobre o caso, a administração municipal informou que a multa já havia sido cancelada.

De acordo com a Prefeitura, houve uma inconsistência na identificação da placa durante o preenchimento ou a digitação das informações, fazendo com que a autuação fosse vinculada indevidamente à motocicleta do morador de Guapiaçu.

O episódio evidencia a importância de conferir os dados de uma notificação de trânsito e procurar o órgão responsável quando houver divergências.

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