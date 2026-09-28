28 de setembro de 2026
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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Mulher sofre fratura no nariz após agressão em Guararapes

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução | Imagem ilustrativa
Vítima também ficou com hematomas no olho após receber socos no rosto e na cabeça
Vítima também ficou com hematomas no olho após receber socos no rosto e na cabeça

Uma mulher ficou ferida após ser agredida pelo companheiro neste domingo (27), no bairro São Judas, em Guararapes.

Segundo a Polícia Militar, a vítima apresentava ferimentos no rosto e relatou ter sido atingida por diversos socos na face e na cabeça.

O homem foi localizado pelos policiais nas proximidades. Conforme a PM, ele admitiu as agressões.

Vítima teve fratura no nariz

A mulher foi encaminhada para atendimento médico. Segundo as informações da ocorrência, foram constatados hematomas na região do olho esquerdo e fratura no nariz.

O homem foi levado à DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) de Araçatuba. A autoridade policial ratificou a prisão em flagrante pelos crimes registrados na ocorrência.

Ele permaneceu preso à disposição da Justiça.

A vítima continuou sob cuidados médicos e, conforme as informações disponíveis, seria transferida para Araçatuba para dar continuidade ao atendimento.

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