Uma mulher ficou ferida após ser agredida pelo companheiro neste domingo (27), no bairro São Judas, em Guararapes.
Segundo a Polícia Militar, a vítima apresentava ferimentos no rosto e relatou ter sido atingida por diversos socos na face e na cabeça.
O homem foi localizado pelos policiais nas proximidades. Conforme a PM, ele admitiu as agressões.
Vítima teve fratura no nariz
A mulher foi encaminhada para atendimento médico. Segundo as informações da ocorrência, foram constatados hematomas na região do olho esquerdo e fratura no nariz.
O homem foi levado à DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) de Araçatuba. A autoridade policial ratificou a prisão em flagrante pelos crimes registrados na ocorrência.
Ele permaneceu preso à disposição da Justiça.
A vítima continuou sob cuidados médicos e, conforme as informações disponíveis, seria transferida para Araçatuba para dar continuidade ao atendimento.
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