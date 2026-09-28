Uma mulher ficou ferida após ser agredida pelo companheiro neste domingo (27), no bairro São Judas, em Guararapes.

Segundo a Polícia Militar, a vítima apresentava ferimentos no rosto e relatou ter sido atingida por diversos socos na face e na cabeça.

O homem foi localizado pelos policiais nas proximidades. Conforme a PM, ele admitiu as agressões.