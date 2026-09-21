Um homem de 30 anos foi preso em flagrante na manhã deste domingo (20), em Araçatuba, após ser surpreendido pela GCM (Guarda Civil Municipal) enquanto queimava fios de cobre e outros materiais no bairro Rosele.
A abordagem ocorreu durante patrulhamento pela rua Judith Macharet. Os guardas encontraram o homem próximo a um foco de fogo e fizeram a abordagem.
Após as chamas serem apagadas, a equipe constatou que entre os materiais havia fios de cobre e um hidrômetro.
Segundo o registro da ocorrência, o homem admitiu aos guardas ter furtado os objetos. Inicialmente, indicou um endereço nas proximidades da rua Guaianazes, mas a informação não correspondia ao imóvel de onde os materiais haviam sido retirados.
Número do hidrômetro levou ao imóvel
A identificação do endereço foi possível com o auxílio de uma equipe da GS Inima Samar que realizava serviços na região.
Por meio da numeração do hidrômetro, funcionários da concessionária localizaram a residência correspondente, na rua Afonso Celso.
No imóvel, foi constatada a retirada do hidrômetro. Também foram verificados danos na fiação de uma carreta-reboque que estava no local.
O homem foi conduzido ao Plantão Policial e permaneceu preso em flagrante por furto qualificado.
Ainda segundo o registro policial, ele declarou aos agentes que teria cometido o furto para conseguir dinheiro para comprar drogas e bebidas.
O caso seguirá para as providências da Polícia Civil e da Justiça.
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