Um homem de 30 anos foi preso em flagrante na manhã deste domingo (20), em Araçatuba, após ser surpreendido pela GCM (Guarda Civil Municipal) enquanto queimava fios de cobre e outros materiais no bairro Rosele.

A abordagem ocorreu durante patrulhamento pela rua Judith Macharet. Os guardas encontraram o homem próximo a um foco de fogo e fizeram a abordagem.

Após as chamas serem apagadas, a equipe constatou que entre os materiais havia fios de cobre e um hidrômetro.