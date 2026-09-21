21 de setembro de 2026
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FURTO

Homem é preso queimando fios furtados em Araçatuba

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Fios de cobre, hidrômetro e ferramentas foram apreendidos durante ocorrência que terminou com a prisão de um homem de 30 anos em Araçatuba
Fios de cobre, hidrômetro e ferramentas foram apreendidos durante ocorrência que terminou com a prisão de um homem de 30 anos em Araçatuba

Um homem de 30 anos foi preso em flagrante na manhã deste domingo (20), em Araçatuba, após ser surpreendido pela GCM (Guarda Civil Municipal) enquanto queimava fios de cobre e outros materiais no bairro Rosele.

A abordagem ocorreu durante patrulhamento pela rua Judith Macharet. Os guardas encontraram o homem próximo a um foco de fogo e fizeram a abordagem.

Após as chamas serem apagadas, a equipe constatou que entre os materiais havia fios de cobre e um hidrômetro.

Segundo o registro da ocorrência, o homem admitiu aos guardas ter furtado os objetos. Inicialmente, indicou um endereço nas proximidades da rua Guaianazes, mas a informação não correspondia ao imóvel de onde os materiais haviam sido retirados.

Número do hidrômetro levou ao imóvel

A identificação do endereço foi possível com o auxílio de uma equipe da GS Inima Samar que realizava serviços na região.

Por meio da numeração do hidrômetro, funcionários da concessionária localizaram a residência correspondente, na rua Afonso Celso.

No imóvel, foi constatada a retirada do hidrômetro. Também foram verificados danos na fiação de uma carreta-reboque que estava no local.

O homem foi conduzido ao Plantão Policial e permaneceu preso em flagrante por furto qualificado.

Ainda segundo o registro policial, ele declarou aos agentes que teria cometido o furto para conseguir dinheiro para comprar drogas e bebidas.

O caso seguirá para as providências da Polícia Civil e da Justiça.

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