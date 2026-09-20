A Polícia Militar prendeu em flagrante um homem de 54 anos suspeito de agredir a companheira, de 59, na tarde deste sábado (19), na Vila Xavier, em Birigui.
Segundo a PM, a equipe foi acionada pelo 190 após relatos de uma briga em uma residência. A denúncia informava que uma mulher pedia socorro e que havia barulho de objetos sendo quebrados.
Vítima tinha ferimentos no rosto
Ao chegar ao endereço, os policiais encontraram a mulher com ferimentos no rosto e manchas de sangue nas roupas.
Segundo o relato da vítima à polícia, o companheiro a agrediu e também teria quebrado objetos da residência.
O suspeito teria se escondido em um imóvel desocupado ao lado da casa. Os policiais fizeram buscas e localizaram o homem, que, segundo a PM, não ofereceu resistência durante a abordagem.
Prisão em flagrante
A vítima foi encaminhada para atendimento no Pronto-Socorro Municipal.
O homem foi conduzido à delegacia e preso em flagrante por lesão corporal no contexto de violência doméstica.
Casos de violência doméstica podem ser denunciados à Polícia Militar pelo telefone 190. A comunicação também pode ser feita por vizinhos ou outras pessoas que presenciem agressões ou ouçam pedidos de socorro.
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