20 de setembro de 2026
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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Homem é preso após agredir companheira em Birigui

Por Vitor Moretti | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação | Google Maps
Homem foi apresentado na Delegacia de Defesa da Mulher de Birigui e permaneceu preso em flagrante
Homem foi apresentado na Delegacia de Defesa da Mulher de Birigui e permaneceu preso em flagrante

A Polícia Militar prendeu em flagrante um homem de 54 anos suspeito de agredir a companheira, de 59, na tarde deste sábado (19), na Vila Xavier, em Birigui.

Segundo a PM, a equipe foi acionada pelo 190 após relatos de uma briga em uma residência. A denúncia informava que uma mulher pedia socorro e que havia barulho de objetos sendo quebrados.

Vítima tinha ferimentos no rosto

Ao chegar ao endereço, os policiais encontraram a mulher com ferimentos no rosto e manchas de sangue nas roupas.

Segundo o relato da vítima à polícia, o companheiro a agrediu e também teria quebrado objetos da residência.

O suspeito teria se escondido em um imóvel desocupado ao lado da casa. Os policiais fizeram buscas e localizaram o homem, que, segundo a PM, não ofereceu resistência durante a abordagem.

Prisão em flagrante

A vítima foi encaminhada para atendimento no Pronto-Socorro Municipal.

O homem foi conduzido à delegacia e preso em flagrante por lesão corporal no contexto de violência doméstica.

Casos de violência doméstica podem ser denunciados à Polícia Militar pelo telefone 190. A comunicação também pode ser feita por vizinhos ou outras pessoas que presenciem agressões ou ouçam pedidos de socorro.

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