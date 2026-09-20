A Polícia Militar prendeu em flagrante um homem de 54 anos suspeito de agredir a companheira, de 59, na tarde deste sábado (19), na Vila Xavier, em Birigui.

Segundo a PM, a equipe foi acionada pelo 190 após relatos de uma briga em uma residência. A denúncia informava que uma mulher pedia socorro e que havia barulho de objetos sendo quebrados.

Vítima tinha ferimentos no rosto

Ao chegar ao endereço, os policiais encontraram a mulher com ferimentos no rosto e manchas de sangue nas roupas.