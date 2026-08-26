26 de agosto de 2026
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
GRAVE ACIDENTE

Pedestre morre após ser atropelado na Transbrasiliana

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Redes sociais
Acidente aconteceu na noite de segunda-feira (24), no km 63 da rodovia
Acidente aconteceu na noite de segunda-feira (24), no km 63 da rodovia

Um pedestre morreu depois de ser atropelado por um carro na noite desta segunda-feira (24), na Rodovia Transbrasiliana (BR-153), em São José do Rio Preto.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a ocorrência foi registrada no km 63 da rodovia, na faixa da esquerda. As circunstâncias que levaram ao atropelamento ainda serão apuradas pelas autoridades.

O motorista do veículo, de 53 anos, permaneceu no local e passou pelo teste do bafômetro. O exame não indicou presença de álcool no organismo.

Uma equipe de atendimento foi acionada, mas a morte do pedestre foi constatada ainda no local do acidente. Até o momento, a identidade da vítima não havia sido divulgada.

A ocorrência foi apresentada na Delegacia Seccional de São José do Rio Preto. A Polícia Civil deverá investigar as circunstâncias da colisão e também trabalhar na identificação da vítima.

Após a realização da perícia, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde serão realizados os procedimentos necessários.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários