Um pedestre morreu depois de ser atropelado por um carro na noite desta segunda-feira (24), na Rodovia Transbrasiliana (BR-153), em São José do Rio Preto.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a ocorrência foi registrada no km 63 da rodovia, na faixa da esquerda. As circunstâncias que levaram ao atropelamento ainda serão apuradas pelas autoridades.
O motorista do veículo, de 53 anos, permaneceu no local e passou pelo teste do bafômetro. O exame não indicou presença de álcool no organismo.
Uma equipe de atendimento foi acionada, mas a morte do pedestre foi constatada ainda no local do acidente. Até o momento, a identidade da vítima não havia sido divulgada.
A ocorrência foi apresentada na Delegacia Seccional de São José do Rio Preto. A Polícia Civil deverá investigar as circunstâncias da colisão e também trabalhar na identificação da vítima.
Após a realização da perícia, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde serão realizados os procedimentos necessários.
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