Um pedestre morreu depois de ser atropelado por um carro na noite desta segunda-feira (24), na Rodovia Transbrasiliana (BR-153), em São José do Rio Preto.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a ocorrência foi registrada no km 63 da rodovia, na faixa da esquerda. As circunstâncias que levaram ao atropelamento ainda serão apuradas pelas autoridades.

O motorista do veículo, de 53 anos, permaneceu no local e passou pelo teste do bafômetro. O exame não indicou presença de álcool no organismo.