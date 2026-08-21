21 de agosto de 2026
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FRENTE FRIA

Defesa Civil alerta para temporais e rajadas de vento no interior

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Agência SP
Araçatuba terá queda nas temperaturas, enquanto outras regiões enfrentam mais frio
Araçatuba terá queda nas temperaturas, enquanto outras regiões enfrentam mais frio

A chegada de uma massa de ar frio deve provocar uma mudança significativa no tempo em Araçatuba e nas cidades da região neste fim de semana. A passagem de uma frente fria pelo Estado de São Paulo provoca queda nas temperaturas e rajadas de vento.

Segundo a Defesa Civil, os ventos podem superar os 75 km/h em alguns locais entre sexta e domingo, e devem ser mais intensos na Grande São Paulo, Baixada Santista, Litoral Norte e regiões de Registro, Sorocaba, Campinas, São José dos Campos, Marília, Presidente Prudente, Bauru e Araraquara, elevando o risco de queda de árvores, destelhamento, interrupções no fornecimento de energia elétrica, danos em estruturas vulneráveis e impactos na mobilidade urbana e nas operações portuárias.

Segundo o IPMet/Unesp de Bauru, a tendência para o interior paulista é de tempo mais estável, com céu parcialmente nublado e ausência de previsão de chuva em grande parte das áreas. A massa de ar frio, no entanto, mantém as temperaturas mais baixas principalmente durante a noite e nas primeiras horas da manhã.

Em Araçatuba, a previsão indica mínima de 15°C nesta sexta-feira (21), com máxima de 26°C. No sábado (22), os termômetros devem variar entre 9°C e 23°C. Já no domingo (23), a temperatura pode cair ainda mais durante a madrugada, com mínima prevista de 11°C e máxima de 29°C.

A mudança também será sentida em outras áreas do interior paulista. Em São José do Rio Preto, por exemplo, a previsão aponta mínima de 13°C no fim de semana, enquanto em Bauru os termômetros podem chegar a 12°C durante a madrugada. Em Presidente Prudente, a mínima também deve ficar na casa dos 12°C.

Apesar das madrugadas frias, as tardes continuam apresentando temperaturas elevadas em parte da região. Em Araçatuba, a máxima pode chegar aos 28°C no sábado e aos 29°C no domingo.

O IPMet destaca ainda a ocorrência de rajadas ocasionais de vento durante a atuação da massa de ar frio. A recomendação é que a população fique atenta às mudanças bruscas de temperatura, principalmente crianças, idosos e pessoas mais vulneráveis ao frio.

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