A chegada de uma massa de ar frio deve provocar uma mudança significativa no tempo em Araçatuba e nas cidades da região neste fim de semana. A passagem de uma frente fria pelo Estado de São Paulo provoca queda nas temperaturas e rajadas de vento.
Segundo a Defesa Civil, os ventos podem superar os 75 km/h em alguns locais entre sexta e domingo, e devem ser mais intensos na Grande São Paulo, Baixada Santista, Litoral Norte e regiões de Registro, Sorocaba, Campinas, São José dos Campos, Marília, Presidente Prudente, Bauru e Araraquara, elevando o risco de queda de árvores, destelhamento, interrupções no fornecimento de energia elétrica, danos em estruturas vulneráveis e impactos na mobilidade urbana e nas operações portuárias.
Segundo o IPMet/Unesp de Bauru, a tendência para o interior paulista é de tempo mais estável, com céu parcialmente nublado e ausência de previsão de chuva em grande parte das áreas. A massa de ar frio, no entanto, mantém as temperaturas mais baixas principalmente durante a noite e nas primeiras horas da manhã.
Em Araçatuba, a previsão indica mínima de 15°C nesta sexta-feira (21), com máxima de 26°C. No sábado (22), os termômetros devem variar entre 9°C e 23°C. Já no domingo (23), a temperatura pode cair ainda mais durante a madrugada, com mínima prevista de 11°C e máxima de 29°C.
A mudança também será sentida em outras áreas do interior paulista. Em São José do Rio Preto, por exemplo, a previsão aponta mínima de 13°C no fim de semana, enquanto em Bauru os termômetros podem chegar a 12°C durante a madrugada. Em Presidente Prudente, a mínima também deve ficar na casa dos 12°C.
Apesar das madrugadas frias, as tardes continuam apresentando temperaturas elevadas em parte da região. Em Araçatuba, a máxima pode chegar aos 28°C no sábado e aos 29°C no domingo.
O IPMet destaca ainda a ocorrência de rajadas ocasionais de vento durante a atuação da massa de ar frio. A recomendação é que a população fique atenta às mudanças bruscas de temperatura, principalmente crianças, idosos e pessoas mais vulneráveis ao frio.
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