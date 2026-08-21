A chegada de uma massa de ar frio deve provocar uma mudança significativa no tempo em Araçatuba e nas cidades da região neste fim de semana. A passagem de uma frente fria pelo Estado de São Paulo provoca queda nas temperaturas e rajadas de vento.

Segundo a Defesa Civil, os ventos podem superar os 75 km/h em alguns locais entre sexta e domingo, e devem ser mais intensos na Grande São Paulo, Baixada Santista, Litoral Norte e regiões de Registro, Sorocaba, Campinas, São José dos Campos, Marília, Presidente Prudente, Bauru e Araraquara, elevando o risco de queda de árvores, destelhamento, interrupções no fornecimento de energia elétrica, danos em estruturas vulneráveis e impactos na mobilidade urbana e nas operações portuárias.

Segundo o IPMet/Unesp de Bauru, a tendência para o interior paulista é de tempo mais estável, com céu parcialmente nublado e ausência de previsão de chuva em grande parte das áreas. A massa de ar frio, no entanto, mantém as temperaturas mais baixas principalmente durante a noite e nas primeiras horas da manhã.