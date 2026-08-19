Uma aposentada de 71 anos teve um prejuízo de mais de R$ 15 mil após cair em um golpe por telefone em Araçatuba. O valor considera as parcelas de dois empréstimos refinanciados sem o consentimento dela e cerca de R$ 550 que desapareceram da conta.
Segundo o boletim de ocorrência, a vítima recebeu uma ligação na tarde da última sexta-feira (14) de pessoas que se apresentaram como representantes de uma instituição financeira e ofereceram a liberação de crédito.
A mulher relatou à Polícia Civil que estava sob efeito de medicamentos e com a capacidade de discernimento reduzida naquele momento. Após demonstrar interesse no suposto crédito, passou a receber orientações dos interlocutores e realizou procedimentos solicitados durante a ligação, inclusive reconhecimento facial.
No dia seguinte, o neto da aposentada analisou as movimentações e percebeu que haviam sido realizadas operações que ela não reconhecia.
Um dos empréstimos foi refinanciado em 27 parcelas de R$ 331,49, totalizando R$ 8.950,23. Outro foi dividido em 20 parcelas de R$ 279,22, o equivalente a R$ 5.584,40. Somadas às parcelas, aproximadamente R$ 550 que estavam disponíveis na conta também desapareceram.
Posteriormente, uma pessoa voltou a entrar em contato com a vítima e afirmou que aproximadamente R$ 5 mil seriam creditados em sua conta. A aposentada, porém, verificou os extratos e não encontrou qualquer registro desse valor.
O caso foi registrado como estelionato e deverá ser investigado pela Polícia Civil. A vítima foi orientada a apresentar documentos e comprovantes das operações para auxiliar nas investigações.
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