Uma aposentada de 71 anos teve um prejuízo de mais de R$ 15 mil após cair em um golpe por telefone em Araçatuba. O valor considera as parcelas de dois empréstimos refinanciados sem o consentimento dela e cerca de R$ 550 que desapareceram da conta.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima recebeu uma ligação na tarde da última sexta-feira (14) de pessoas que se apresentaram como representantes de uma instituição financeira e ofereceram a liberação de crédito.

A mulher relatou à Polícia Civil que estava sob efeito de medicamentos e com a capacidade de discernimento reduzida naquele momento. Após demonstrar interesse no suposto crédito, passou a receber orientações dos interlocutores e realizou procedimentos solicitados durante a ligação, inclusive reconhecimento facial.