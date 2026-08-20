As mobilizações dos bancários avançaram nesta quarta-feira (19) e tiveram as medidas para esta quinta-feira (20) oficializadas pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Araçatuba e Região. A principal definição é o fechamento das agências da Caixa Econômica Federal em toda a região de Araçatuba, além da paralisação de algumas unidades do Banco do Brasil.

A decisão foi confirmada à Folha da Região, pelo presidente do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Araçatuba e Região (Seeb), José Augusto Ribeiro, após uma reunião realizada pelo sindicato, que definiu a forma de mobilização da categoria durante a campanha salarial. Já nas instituições bancárias privadas, a orientação é retardar em uma hora o início do atendimento ao público.

Segundo o sindicato, a mobilização ocorre em meio à campanha salarial dos bancários e às negociações nacionais com a Federação Nacional dos Bancos (Fenaban). Até o momento, foram realizadas nove rodadas de negociação entre representantes dos trabalhadores e dos bancos.