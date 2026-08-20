As mobilizações dos bancários avançaram nesta quarta-feira (19) e tiveram as medidas para esta quinta-feira (20) oficializadas pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Araçatuba e Região. A principal definição é o fechamento das agências da Caixa Econômica Federal em toda a região de Araçatuba, além da paralisação de algumas unidades do Banco do Brasil.
A decisão foi confirmada à Folha da Região, pelo presidente do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Araçatuba e Região (Seeb), José Augusto Ribeiro, após uma reunião realizada pelo sindicato, que definiu a forma de mobilização da categoria durante a campanha salarial. Já nas instituições bancárias privadas, a orientação é retardar em uma hora o início do atendimento ao público.
Segundo o sindicato, a mobilização ocorre em meio à campanha salarial dos bancários e às negociações nacionais com a Federação Nacional dos Bancos (Fenaban). Até o momento, foram realizadas nove rodadas de negociação entre representantes dos trabalhadores e dos bancos.
A entidade afirma que as medidas têm como objetivo pressionar os bancos a apresentarem uma proposta considerada adequada às reivindicações da categoria.
Caixa terá agências fechadas
Entre as principais ações previstas para esta quinta-feira está o fechamento das agências da Caixa Econômica Federal em toda a base de atuação do sindicato na região de Araçatuba.
Também haverá paralisação em algumas agências do Banco do Brasil. De acordo com a entidade, a adesão dos funcionários das instituições públicas faz parte das mobilizações definidas durante a campanha salarial.
A situação é diferente nos bancos privados. Nesses locais, não está prevista uma paralisação durante todo o expediente. A orientação é que a abertura das agências seja retardada em uma hora.
Mobilização ocorre antes de nova rodada
A campanha salarial acontece às vésperas da data-base da categoria, marcada para 1º de setembro. Uma nova rodada nacional de negociações está prevista para o dia 24 de agosto.
Na avaliação do sindicato, as mobilizações realizadas nas agências fazem parte da estratégia para aumentar a pressão durante as negociações.
Um dos pontos que geram maior preocupação entre os trabalhadores dos bancos públicos envolve a Caixa Econômica Federal. A categoria contesta possíveis mudanças no plano de saúde dos empregados, que podem aumentar a participação dos funcionários e os valores pagos por dependentes.
Além da questão do plano de saúde, os bancários também reivindicam avanços em temas como remuneração, piso salarial e critérios relacionados à produtividade.
Sindicato diz que pode haver paralisação de 24 horas
O sindicato também informou que os trabalhadores das agências dos bancos estatais poderão decidir pela realização de uma paralisação de 24 horas, caso os funcionários optem pela paralisação, a decisão terá respaldo do sindicato.
As mobilizações desta quinta-feira fazem parte do movimento nacional da categoria e antecedem a próxima rodada de negociações entre bancários e representantes dos bancos.
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