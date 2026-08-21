Um homem que estava foragido do sistema prisional foi localizado e preso pela Polícia Militar Rodoviária durante uma abordagem na madrugada desta sexta-feira (21), na Rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Lavínia.

A ocorrência foi registrada por volta da 0h10, na altura do quilômetro 590 da rodovia, durante a Operação Impacto. Os policiais abordaram um furgão e realizaram a fiscalização do veículo e dos ocupantes.

Durante a consulta aos sistemas policiais, a equipe descobriu que um dos passageiros era procurado pela Justiça. Segundo o levantamento, ele havia fugido da Penitenciária de Campo Grande (MS), onde cumpria pena por tráfico de drogas. A fuga ocorreu em 10 de dezembro de 2025.