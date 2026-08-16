16 de agosto de 2026
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ACIDENTE FATAL

Idoso morre após ser atropelado por moto na Gabriel Melhado

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Idoso foi atropelado por moto
Idoso foi atropelado por moto

Uma manhã que deveria ser como qualquer outra terminou em tragédia neste domingo (16), em Birigui. João Pedro Simões, de 79 anos, morreu após ser atropelado por uma motocicleta na Rodovia Gabriel Melhado, nas proximidades da Granja Cinco Estrelas.

O acidente aconteceu por volta das 8h13 deste domingo (16). João Pedro foi atingido enquanto atravessava a rodovia. Apesar da mobilização das equipes de atendimento, ele não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

O motociclista, de 40 anos, também ficou ferido na colisão. Ele foi socorrido e encaminhado ao Pronto-Socorro de Birigui, apresentando ferimento na cabeça e sinais de desorientação.

Bafômetro deu negativo

Após o acidente, o motociclista foi submetido ao teste do bafômetro, que apresentou resultado negativo para a presença de álcool.

Uma testemunha contou às autoridades que João Pedro teria olhado para os dois lados antes de iniciar a travessia da rodovia. Ainda segundo o relato, a motocicleta teria se aproximado em velocidade elevada, momento em que ocorreu o atropelamento.

A dinâmica do acidente, porém, ainda será esclarecida durante a investigação.

A Polícia Científica esteve no local e realizou a perícia para levantar informações que possam auxiliar na reconstrução do acidente.

Após os trabalhos periciais, o corpo de João Pedro Simões foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Araçatuba. Posteriormente deverá ser liberado aos familiares para velório e sepultamento. 

A ocorrência foi registrada como homicídio culposo na direção de veículo automotor e será investigada pela Polícia Civil.

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