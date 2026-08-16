Uma manhã que deveria ser como qualquer outra terminou em tragédia neste domingo (16), em Birigui. João Pedro Simões, de 79 anos, morreu após ser atropelado por uma motocicleta na Rodovia Gabriel Melhado, nas proximidades da Granja Cinco Estrelas.

O acidente aconteceu por volta das 8h13 deste domingo (16). João Pedro foi atingido enquanto atravessava a rodovia. Apesar da mobilização das equipes de atendimento, ele não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

O motociclista, de 40 anos, também ficou ferido na colisão. Ele foi socorrido e encaminhado ao Pronto-Socorro de Birigui, apresentando ferimento na cabeça e sinais de desorientação.

Bafômetro deu negativo