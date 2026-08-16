Uma manhã que deveria ser como qualquer outra terminou em tragédia neste domingo (16), em Birigui. João Pedro Simões, de 79 anos, morreu após ser atropelado por uma motocicleta na Rodovia Gabriel Melhado, nas proximidades da Granja Cinco Estrelas.
O acidente aconteceu por volta das 8h13 deste domingo (16). João Pedro foi atingido enquanto atravessava a rodovia. Apesar da mobilização das equipes de atendimento, ele não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.
O motociclista, de 40 anos, também ficou ferido na colisão. Ele foi socorrido e encaminhado ao Pronto-Socorro de Birigui, apresentando ferimento na cabeça e sinais de desorientação.
Bafômetro deu negativo
Após o acidente, o motociclista foi submetido ao teste do bafômetro, que apresentou resultado negativo para a presença de álcool.
Uma testemunha contou às autoridades que João Pedro teria olhado para os dois lados antes de iniciar a travessia da rodovia. Ainda segundo o relato, a motocicleta teria se aproximado em velocidade elevada, momento em que ocorreu o atropelamento.
A dinâmica do acidente, porém, ainda será esclarecida durante a investigação.
A Polícia Científica esteve no local e realizou a perícia para levantar informações que possam auxiliar na reconstrução do acidente.
Após os trabalhos periciais, o corpo de João Pedro Simões foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Araçatuba. Posteriormente deverá ser liberado aos familiares para velório e sepultamento.
A ocorrência foi registrada como homicídio culposo na direção de veículo automotor e será investigada pela Polícia Civil.
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