Um homem foi preso em flagrante neste sábado (15), suspeito de atear fogo em uma plantação de cana-de-açúcar em uma propriedade rural localizada no bairro Baixote, em Coroados. O incêndio foi rapidamente controlado pelo proprietário do sítio e por um funcionário, que ainda conseguiram deter o suspeito antes da chegada da Polícia Militar.
Segundo as informações apuradas, o proprietário e o funcionário perceberam um foco de incêndio em meio à lavoura e foram verificar o que estava acontecendo. Nas proximidades das chamas, eles avistaram um homem, que tentou fugir assim que percebeu a aproximação dos dois.
Os dois passaram a perseguir o suspeito e conseguiram alcançá-lo e contê-lo. Enquanto isso, o fogo era combatido com o auxílio de maquinário disponível na própria propriedade, evitando que as chamas se espalhassem pela plantação.
A ocorrência também contou com o apoio da equipe do Programa Vizinhança Solidária Rural, que se deslocou até o local juntamente com a Polícia Militar.
Suspeito diz que fugia de terceiros
Durante a abordagem, o homem teria afirmado aos policiais que estava fugindo de outras pessoas e que, ao tentar escapar pela plantação, decidiu colocar fogo na lavoura utilizando um isqueiro.
O objeto foi encontrado com ele e apreendido pela equipe policial.
Ainda segundo as informações registradas na ocorrência, o suspeito declarou estar em situação de rua.
Diante dos fatos e dos elementos encontrados no local, o homem recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado para as providências legais.
Perícia vai avaliar área atingida
Embora o fogo tenha sido controlado antes de atingir grandes proporções, a perícia técnica deverá comparecer posteriormente à propriedade para analisar o local e verificar a extensão da área afetada pelas chamas.
O caso será apurado pelas autoridades, que deverão analisar as circunstâncias em que o incêndio começou e os possíveis danos provocados à plantação.
A ocorrência também evidencia a importância da atuação conjunta entre moradores da zona rural e as forças de segurança. A participação da comunidade e o acionamento rápido da Polícia Militar foram fundamentais para a contenção do incêndio e a detenção do suspeito.
O homem permanece à disposição da Justiça.
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