Um homem foi preso em flagrante neste sábado (15), suspeito de atear fogo em uma plantação de cana-de-açúcar em uma propriedade rural localizada no bairro Baixote, em Coroados. O incêndio foi rapidamente controlado pelo proprietário do sítio e por um funcionário, que ainda conseguiram deter o suspeito antes da chegada da Polícia Militar.

Segundo as informações apuradas, o proprietário e o funcionário perceberam um foco de incêndio em meio à lavoura e foram verificar o que estava acontecendo. Nas proximidades das chamas, eles avistaram um homem, que tentou fugir assim que percebeu a aproximação dos dois.

Os dois passaram a perseguir o suspeito e conseguiram alcançá-lo e contê-lo. Enquanto isso, o fogo era combatido com o auxílio de maquinário disponível na própria propriedade, evitando que as chamas se espalhassem pela plantação.