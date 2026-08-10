Birigui terá nesta terça-feira (11), a partir das 9h, o julgamento de Thairon Staney Sanches Oliveira, de 26 anos, e Daniel Leite Inácio, de 30, acusados de tentativa de homicídio ocorrida em dezembro de 2023.
Os dois estão presos e deverão ser apresentados para a sessão no Salão do Júri do Fórum de Birigui. O julgamento será presidido pelo juiz Juliano Santos de Lima, da 1ª Vara Criminal.
Vítima foi atingida no braço
Segundo a denúncia, o crime ocorreu em 3 de dezembro de 2023, na Rua Caetano Zavanela, no Conjunto Habitacional Thereza Maria Barbieri.
A vítima, Ailton Douglas Gonçalves Pereira, foi atingida por disparo de arma de fogo no braço.
A acusação sustenta que Thairon e Daniel agiram em conjunto com intenção de matar Ailton. O homicídio não foi consumado e ambos foram pronunciados para responder por tentativa de homicídio qualificado.
Decisão foi modificada pelo Tribunal
Inicialmente, Thairon havia sido impronunciado, enquanto Daniel foi pronunciado para julgamento pelo Tribunal do Júri.
O Ministério Público recorreu e o Tribunal de Justiça de São Paulo determinou que Thairon também fosse submetido a julgamento. Com a decisão, os dois passaram a responder perante o Júri.
Acusação e defesa
A acusação será conduzida pelo promotor de Justiça Rodrigo Mazzilli Marcondes. Os réus serão defendidos pelos advogados Jeronimo José dos Santos Junior e Keilla Dias Takahashi.
Entre os pontos que deverão ser discutidos durante o julgamento está a versão de que Daniel teria assumido a autoria dos disparos, enquanto Thairon negou participação no crime.
Após a apresentação das provas, depoimentos e debates entre acusação e defesa, caberá ao Conselho de Sentença decidir sobre a responsabilidade dos réus.
A Folha da Região acompanhará o julgamento e divulgará o resultado após a decisão do Tribunal do Júri.
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