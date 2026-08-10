10 de agosto de 2026
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JUSTIÇA

Dois réus vão a júri por tentativa de homicídio em Birigui

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Guilherme Renan | Folha da Região
Thairon Sanches Oliveira e Daniel Leite Inácio estão presos e serão julgados a partir das 9h; vítima foi atingida por disparo no braço
Thairon Sanches Oliveira e Daniel Leite Inácio estão presos e serão julgados a partir das 9h; vítima foi atingida por disparo no braço

Birigui terá nesta terça-feira (11), a partir das 9h, o julgamento de Thairon Staney Sanches Oliveira, de 26 anos, e Daniel Leite Inácio, de 30, acusados de tentativa de homicídio ocorrida em dezembro de 2023.

Os dois estão presos e deverão ser apresentados para a sessão no Salão do Júri do Fórum de Birigui. O julgamento será presidido pelo juiz Juliano Santos de Lima, da 1ª Vara Criminal.

Vítima foi atingida no braço

Segundo a denúncia, o crime ocorreu em 3 de dezembro de 2023, na Rua Caetano Zavanela, no Conjunto Habitacional Thereza Maria Barbieri.

A vítima, Ailton Douglas Gonçalves Pereira, foi atingida por disparo de arma de fogo no braço.

A acusação sustenta que Thairon e Daniel agiram em conjunto com intenção de matar Ailton. O homicídio não foi consumado e ambos foram pronunciados para responder por tentativa de homicídio qualificado.

Decisão foi modificada pelo Tribunal

Inicialmente, Thairon havia sido impronunciado, enquanto Daniel foi pronunciado para julgamento pelo Tribunal do Júri.

O Ministério Público recorreu e o Tribunal de Justiça de São Paulo determinou que Thairon também fosse submetido a julgamento. Com a decisão, os dois passaram a responder perante o Júri.

Acusação e defesa

A acusação será conduzida pelo promotor de Justiça Rodrigo Mazzilli Marcondes. Os réus serão defendidos pelos advogados Jeronimo José dos Santos Junior e Keilla Dias Takahashi.

Entre os pontos que deverão ser discutidos durante o julgamento está a versão de que Daniel teria assumido a autoria dos disparos, enquanto Thairon negou participação no crime.

Após a apresentação das provas, depoimentos e debates entre acusação e defesa, caberá ao Conselho de Sentença decidir sobre a responsabilidade dos réus.

A Folha da Região acompanhará o julgamento e divulgará o resultado após a decisão do Tribunal do Júri.

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