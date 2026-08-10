Birigui terá nesta terça-feira (11), a partir das 9h, o julgamento de Thairon Staney Sanches Oliveira, de 26 anos, e Daniel Leite Inácio, de 30, acusados de tentativa de homicídio ocorrida em dezembro de 2023.

Os dois estão presos e deverão ser apresentados para a sessão no Salão do Júri do Fórum de Birigui. O julgamento será presidido pelo juiz Juliano Santos de Lima, da 1ª Vara Criminal.

Vítima foi atingida no braço

Segundo a denúncia, o crime ocorreu em 3 de dezembro de 2023, na Rua Caetano Zavanela, no Conjunto Habitacional Thereza Maria Barbieri.