Há histórias que atravessam os séculos porque falam menos sobre o passado e mais sobre aquilo que nunca deixa de ser humano. A Odisseia, escrita por Homero há quase três mil anos, é uma delas. Costuma ser lembrada como a aventura de Odisseu tentando voltar para casa depois da Guerra de Troia. Mas existe uma narrativa paralela, igualmente poderosa: a jornada de Telêmaco em busca do pai que mal conheceu.

Quando Odisseu partiu para a guerra, Telêmaco era apenas um bebê. Vinte anos se passaram entre batalhas, tempestades, monstros e naufrágios. Enquanto isso, o menino crescia cercado pela ausência. No palácio de Ítaca, via pretendentes consumirem os bens da família e pressionarem sua mãe, a rainha Penélope, a desistir da espera pelo rei. Faltava-lhe justamente aquilo que nenhum reino poderia oferecer: a presença do pai.

Ainda assim, Telêmaco não permaneceu imóvel. Incentivado pela deusa Atena, decidiu partir em busca de notícias de Odisseu. Não procurava apenas um homem desaparecido. Procurava respostas sobre si mesmo. Afinal, parte da identidade de um filho nasce do espelho que encontra no pai. É impossível não perceber como essa busca continua atual. Mudam os séculos, mudam as tecnologias, mudam as formas de comunicação. Mas permanece a necessidade de uma referência.